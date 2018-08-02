Прогноз "Фонбет": "Домжале" – фаворит в матче Лиги Европы с "Уфой"

2 августа на стадионе "Спортни Парк" в Словении "Домжале" встретится с "Уфой" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча начнется в 21.30 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают фаворитом "Домжале". На победу словенцев принимаются ставки с коэффициентом 2.50, на победу "Уфы" – с коэффициентом 3.10, на ничью – с коэффициентом 3.00. Большинство клиентов "Фонбет" тоже уверено в победе словенского клуба. 56% игроков поставили на победу "Домжале", 29% – на победу "Уфы" и 15% – на ничью.

– Сколько забьют голов?

– "Фонбет" предполагает, что в матче будет забито больше одного гола. На тотал больше 1,5 принимаются ставки с коэффициентом 1.50, на тотал меньше 1,5 – с коэффициентом 2.55. Большинство клиентов "Фонбет" не согласно с букмекерами. На тотал больше 1,5 поставили 39% игроков, на тотал меньше 1,5 – 61%.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самой популярной стала ставка на победу "Домжале" – ее выбрали 38% клиентов "Фонбет". 20% игроков предпочли победу "Уфы", 19% – ставку на то, что "Домжале" не проиграет. Среди всех клиентов "Фонбет", поставивших на победителя двухматчевого противостояния, 12% выбрали "Уфу", 11% – "Домжале".

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 35 000 рублей на победу "Домжале". В среднем на матч "Домжале" и "Уфы" ставят 420 рублей.

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