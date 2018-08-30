Прогноз "Фонбет": букмекеры не сомневаются, что "Рейнджерс" пройдет "Уфу"

30 августа "Уфа" на своем поле примет "Рейнджерс" из Глазго в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы. Матч начнется в 17.00 по московскому времени. Первая встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу "Рейнджерс". Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на ответный матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что выиграет "Уфа". На победу команды Сергея Томарова можно поставить с коэффициентом 2.40, на победу "Рейнджерс" – с коэффициентом 3.05, на ничью – с коэффициентом 3.20. Клиенты "Фонбет" не согласны с букмекерами и считают, что победит "Рейнджерс". На победу шотландского клуба поставили 50% игроков, на победу "Уфы" – 31%, на ничью – 19%.

– Кто пройдет в следующий раунд?

– Букмекеры "Фонбет" полагают, что в следующий раунд пройдет "Рейнджерс". На выход шотландцев в групповую стадию Лиги Европы можно поставить с коэффициентом 1.22, на проход "Уфы" – с коэффициентом 4.30. Клиенты "Фонбет" тоже уверены в том, что "Рейнджерс" выйдет в групповую стадию Лиги Европы. На команду Стивена Джеррарда сделали ставку 73% игроков, на "Уфу" – 27%.

– Сколько будет голов?

– По мнению "Фонбет", в матче будет забито меньше трех мячей. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.62, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.30. Игроки тоже уверены в том, что матч получится малорезультативным. На тотал меньше 2,5 поставили 67% клиентов, на тотал больше 2,5 – 33%.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самая популярная ставка – на победу "Рейнджерс", ее выбрали 28% клиентов "Фонбет". На выход шотландцев в групповую стадию ЛЕ поставили 25% игроков, на то, что команда Стивена Джеррарда не проиграет – 19%. На победу "Уфы" сделали ставку 18% клиентов "Фонбет", на то, что уфимцы не проиграют – 10%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – на победу "Уфы". Она входит в экспресс на сумму 300 000 рублей. В среднем на матч "Уфы" и "Рейнджерс" ставят 571 рубль.

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