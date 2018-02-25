Профсоюз баскских полицейских: виновниками беспорядков были местные радикалы

Представитель Профсоюза баскских полицейских на правах анонимности обвинил радикальную группировку Herri Norte в провокациях против болельщиков "Спартака". 22 февраля в Бильбао перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика"​ случились массовые беспорядки, в результате которых один полицейский скончался от инфаркта, а еще восемь человек оказались в больнице с различными ранениями.

– Конфликт спровоцировала местная группировка Herri Norte, – приводит El Confidencial слова источника. – Проще всего обвинить приезжих, но они ни при чем. Да, полицию закидывали фанаты "Атлетика". Вместе они сильны и ничего не боятся, но по отдельности – трусливое дерьмо.

Баскские фанаты хорошо вооружились и вышли на охоту на русских, которых было намного меньше. Баски несут всю ответственность за беспорядки. Они бросали в полицию все, что попадется под руку, не обращая внимания на прохожих.

Мы видели страх в глазах людей и слезы стариков, как дети прижимались к родителям. Я лично закрыл щитом женщину, в которую летела бутылка. Однако наши руководители обвиняют приезжих.