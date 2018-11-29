"Признаю Кононова, если он завтра по собственному желанию в отставку подаст". Кафельников - о поражении "Спартака"

Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников после поражения красно-белых в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (1:2) заявил, что признает главного тренера москвичей Олега Кононова, если тот уйдет в отставку по собственному желанию.

- Признаю Кононова, если он завтра по собственному желанию в отставку подаст, пока еще совсем не замарал свой имидж тренерский, - написал Кафельников в своем Твиттере.

Признаю Кононова,если он завтра по собственному желанию в отставку подаст,пока ещё совсем не заморал свой имидж тренерский – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 29 ноября 2018 г.

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