21:49 | Футбол — Лига Европы

"Признаю Кононова, если он завтра по собственному желанию в отставку подаст". Кафельников - о поражении "Спартака"

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Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников после поражения красно-белых в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (1:2) заявил, что признает главного тренера москвичей Олега Кононова, если тот уйдет в отставку по собственному желанию.

Признаю Кононова, если он завтра по собственному желанию в отставку подаст, пока еще совсем не замарал свой имидж тренерский, - написал Кафельников в своем Твиттере.

 

Спартак - Рапид В

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