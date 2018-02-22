"Приключение закончилось на поле "Локомотива". "Ницца" - о вылете из Лиги Европы

"Ницца" после поражения от "Локомотива" (0:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вылета из турнира назвала еврокубковую кампанию приключением. Французский клуб начинал сезон в квалификации Лиги чемпионов, но не смог попасть в групповой турнир, уступив "Наполи".

"Европейское приключение "орлят" (прозвище "Ниццы". - Прим. "СЭ"), начавшееся 26 июля в матче против "Аякса", завершилось в этот четверг на поле московского "Локомотива", - говорится в сообщении французского клуба в Твиттере.

Напомним, "Локомотив" узнает соперника по 1/8 финала Лиги Европы по итогам жеребьевки, которая состоится завтра. 23 февраля. Начало церемонии - 15.00 по московскому времени.

Démarrée le 26 juillet dernier face à l’Ajax Amsterdam, l’aventure européenne des Aiglons s’achève ce jeudi sur la pelouse du Lokomotiv Moscou.#LOKOOGCN 1⃣-0⃣ pic.twitter.com/w3O28PxiFL – OGC Nice (@ogcnice) 22 февраля 2018 г.

"Локомотив" вновь обыграл "Ниццу" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы