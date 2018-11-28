Президент "Ворсклы": Матч Лиги Европы с "Арсеналом" может не состояться"

Президент "Ворсклы" Роман Черняк допустил, что матч Лиги Европы против лондонского "Арсенала" может не состояться.

- Матч может не состояться? Такое вполне возможно, - сказал Черняк в интервью азербайджанскому сайту sport7.az. - Они (УЕФА) приняли решение о переносе, не посоветовавшись ни с кем. В настоящее время существует неопределенность.

Напомним, ранее УЕФА сообщил о переносе матча из Полтавы в Киев. Игра должна начаться в 20.55 по московскому времени. При этом в официальном Фейсбуке "Ворсклы" сообщается, что вопрос о месте проведения матча остается открытым.

Подробнее о ситуации вокруг матча - здесь.