Президент "Рапида": не могу представить, чтобы наши фанаты не принимали капитана команды

Президент австрийского "Рапида" Михаэль Краммер прокомментировал конфликт между капитаном "Спартака", соперника "Рапида" по матчу группового турнира Лиги Европы, и болельщиками красно-белых.

– Подобная ситуация, когда болельщики не принимают капитана команды, не могу представить чего-то подобного в "Рапиде", – сказал Краммер на семинаре бизнесы-школы RMA и факультета "Менеджмент в игровых видах спорта". – Хотя у нас была относительно сравнимая ситуация. Мы купили очень молодого игрока, это было 3 года назад. Молодой бомбардир! Мы знали, что до нас он играл за "Аустрию", нашего главного оппонента.

В целом, это проблема, но такие вещи происходили и до этого, с кем-то было хуже, с кем-то лучше. Проблема была в другом. Когда этому игроку было 15 лет, он был основным членом ультрас "Аустрии", и наши фанаты нашли картинку в социальных сетях, и это стало большой проблемой. В итоге он не смог за нас играть, нам пришлось его продать.

Матч "Спартака" и "Рапида" в рамках 5-го тура группового турнира Лиги Европы пройдет в четверг, 29 ноября. (Александр Рогулев)