Президент "Лиона" провел матч с "Бешикташем" на фанатской трибуне

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас перед матчем 1/4 финала Лиги Европы против "Бешикташа" (2:1) отправился на фанатскую трибуну, чтобы успокоить болельщиков французской команды. Он попал в самый эпицентр событий, предшествоваших поединку. После того, как игра началась, Олас не покинул трибуны и досмотрел поединок до конца.

Напомним, фанаты "Лиона" были вынуждены выбежать на поле из-за того, что их сектор атаковали и забрасывали петардами болельщики "Бешикташа". Начало матча было отложено, а полиции понадобилось время, чтобы взять ситуацию на стадионе "Парк Олимпик Лион" под свой контроль. Спустя 45 минут поле было очищено от посторонних лиц.