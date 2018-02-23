09:35 | Футбол — Лига Европы

Президент ла лиги: "Болельщикам "Спартака" нельзя было разрешать приезжать в Бильбао"

24

Президент ла лиги Хавьер Тебас выступил с осуждением поведения болельщиков "Атлетика" и "Спартака" перед матчем 1/16 финала Лиги Европы. Во время столкновений у стадиона "Сан-Мамес" погиб 51-летний полицейский.

– Это безумие, все очень серьезно, – цитирует AS Тебаса. – Нам нельзя быть толерантными к тем, кто проявляет насилие. Мы не можем быть снисходительны к этим людям, и мы должны сделать все возможное, чтобы искоренить насилие в футболе раз и навсегда.

Призываю УЕФА и ФИФА разобраться в этом деле, запретить им посещать чужие стадионы. Российским болельщикам нельзя было разрешать приезжать в Бильбао. Из-за них человек потерял самое ценное – свою жизнь.

Мы хорошо регулируем сложные ситуации на внутренних турнирах, а подобное происходит после того, как приезжают вот такие варвары.

Умер полицейский, ранен фанат "Спартака".
Как баски-антифашисты устроили побоище перед матчем

 
24
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КОММЕНТАРИИ (24)
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Нефилим

Если Атлетик попадет на ЛОКО или ЦСКА - эти придурки спартаковские еще и в Москве рамсы устроят и опять опозорят нас на весь мир...

11:58

Нефилим

ЦСКА играли с Црвеной, у которой сильная фанатская группировка, Зенит играл с Селтиком, где тоже огромное фанатское движение, ЛОКО играл с Ниццей, где во Франции куча всяких черных и арабов, но беспорядки случились только там, где был Спартак... Все три клуба прошли дальше, но только не Спартак... Может реально пора им запретить выступать в европе??? а то что ни матч - то позор, только с Севильей дома нормально сыграли.

11:55

Подковоголовый баклан

Инка,ты уже праздновать начала? Где ты увидела,что СЭ кого-то выгораживает?

11:48

Петя

У нас это называется "в чужом глазу песчинку разгляжу, а в своем глазу бревна не увижу"!

11:43

Инквизитор Негодует!

Dymanomashina Инфаркт от вида пьяного русского это сильно. С этими толерастами не страшно воевать))) А если серьезно, по моему вся эта история явно за уши притянута.. /// Привет. С Праздником. .... Да за уши... и СЭ, которые выгораживает СВОИХ УЛЬТРАС!!!! выглядит бледно!(( Прочитайте испанскую прессу! Ах да! Это злодеи! А мы хорошие! М-да....

11:42

Sher-Khan

У нас ещё три клуба в еврокубках, кому-то может достаться бильбао

11:38

Инквизитор Негодует!

СВИНСКОЕ БЫДЛО... и в Испании быдло.(((( Как там сейчас называют их, ультрас??? А раньше наци!!!! Подмена понятий и все позорно умалчивают об этом!!! А Испания и тем более Баски помнят помощь СССР!!! в противостоянии нацизму и фашизму....

11:36

Dymanomashina

Инфаркт от вида пьяного русского это сильно. С этими толерастами не страшно воевать))) А если серьезно, по моему вся эта история явно за уши притянута..

11:33

Sher-Khan

Европа толерантная ко всем - неграм, маврам, арабам, геям, лесбиянкам, левым, правым, фашистам, антифашистам, она НЕ толерантная только к русским.

11:31

баламошка

Гвидон совсем ополоумел. Т.е. он не считает уродцев басков-террористов виноватыми в столкновениях, а считает что только спартаковские фанаты виноваты?! А кто призывал к насилию на своих поганых маршах?! Вот ублюдки! Причём безопасность не смогли обеспечить именно эти ублюдки. Не удивлюсь, если российских болельщиков винят в Европе за то, что их, простых кузьмичей, на Евро-2012 пшеки выдёргивали из толпы и пинали по голове. Ломали о головы поганых россиян-фашистов свои польские пальчики на руках и ногах.

11:27

Sher-Khan

Ух ты! Сами кашу заварили, а виноваты РУССКИЕ!

11:26

greyk

Ни одному спанишу не давать российскую визу летом. А то помирать еще тут начнут...

11:20

serzheo

Смори разговорился. Че-то надыбали перед игрой из пальца.Никто и знать не знал про каких- ипанских ультрас, и теперь кто здесь варвары?

11:14

sarkis1957

Гейропа, как всегда, с больной головы валит на здоровую. Дебилы, даже не понимаю, кто такие фашисты!

10:56

просто человек 5

Весёлый© Сиди и чмокай,гамбургер.

10:54

Электросталец

весёлый, отдуплить кануков надо!

10:36

Весёлый©

Всё правильно сказал. Сидите дома.

10:26

pereyra72

Дуплить всю недоевропу в двадцать одно,они это любят,петушки!

10:23

PallMall

Теперь Спартаку на три года запретят выступать в международных соревнованиях. Федуну надо было уже давно своих фанатов как то утихомирить, они опасны для мирных людей и для самих себя.

10:21

Lennon

Истребить эту недонацию просто! Позор! Сердечника не обследовали! Он бедный увидел русских и получил инфаркт!

10:14

tigana.1982

А может лучше было за своими дебилами последить, не давать им нападать на гостей. Да полицейских обследовать было бы неплохо и сердечников не пускать на такие мероприятия.

10:13

Y-71

Это клиника...

09:53

titan2313

Неужели все Европейцы такие? Сами всё затеяли, получили отпор и заплакали! Позор!

09:53

Пятко Ш.-Задэ

Нельзя было разрешать маврам в 8 веке приезжать в Испанию. Теперь их потомки, варвары, превратили юг Европы в галимый Магриб

09:42

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