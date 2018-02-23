Президент ла лиги: "Болельщикам "Спартака" нельзя было разрешать приезжать в Бильбао"

Президент ла лиги Хавьер Тебас выступил с осуждением поведения болельщиков "Атлетика" и "Спартака" перед матчем 1/16 финала Лиги Европы. Во время столкновений у стадиона "Сан-Мамес" погиб 51-летний полицейский.

– Это безумие, все очень серьезно, – цитирует AS Тебаса. – Нам нельзя быть толерантными к тем, кто проявляет насилие. Мы не можем быть снисходительны к этим людям, и мы должны сделать все возможное, чтобы искоренить насилие в футболе раз и навсегда.

Призываю УЕФА и ФИФА разобраться в этом деле, запретить им посещать чужие стадионы. Российским болельщикам нельзя было разрешать приезжать в Бильбао. Из-за них человек потерял самое ценное – свою жизнь.

Мы хорошо регулируем сложные ситуации на внутренних турнирах, а подобное происходит после того, как приезжают вот такие варвары.

Умер полицейский, ранен фанат "Спартака".

Как баски-антифашисты устроили побоище перед матчем