22:30 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Президент "Андерлехта" - о жеребьевке Лиги Европы: "Не думали, что пройдем "Зенит"

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Президент "Андерлехта" Роже ван ден Сток подчеркнул, что в 1/4 финала Лиги Европы команде предстоит сыграть с сильнейшим соперником из всех возможных. За выход в полуфинал бельгийцы поборются с "Манчестер Юнайтед".

- "Андерлехт" получил тяжелейшего соперника, - приводит пресс-служба бельгийского клуба слова ван ден Стока. - Но мы никогда не могли подумать о том, что пройдем "Зенит", который является командой уровня Лиги чемпионов.

Напомним, что "Андерлехт" был соперником "Зенита" в 1/16 финала Лиги Европы. В первой встрече пурпурно-белые обыграли петербуржцев со счетом 2:0, а во второй уступили (1:3), выйдя в следующую стадию благодаря голу, забитому на чужом поле.

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Материалы REN-TV

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