00:37 | Футбол — Лига Европы

Пресс-служба "Зенита" - болельщикам "Селтика": "Не верьте сообщениям о подставных полицейских, которые могут вас ограбить"

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Пресс-служба "Зенита" успокоила болельщиков "Селтика", которые собираются посетить ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Ранее в шотландской прессе появилась информация, что фанатов "Селтика" в Санкт-Петербурге могут ограбить бандиты, переодетые в полицейских.

– Болельщики "Селтика": пожалуйста, не верьте этой информации, вы получите теплый прием от всех жителей нашего города, – говорится в сообщении в официальном Твиттере команды. – В отчете Министерства иностранных дел есть рекомендации по поводу посещения матча, но нет упоминания о подставных полицейских и бандитах.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

правильно, не верьте! они не подставные, а настоящие(

01:40

MrSmith1982

Скорее всего это так. Питер не Москва///

01:24

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