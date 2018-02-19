Пресс-служба "Зенита" - болельщикам "Селтика": "Не верьте сообщениям о подставных полицейских, которые могут вас ограбить"

Пресс-служба "Зенита" успокоила болельщиков "Селтика", которые собираются посетить ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Ранее в шотландской прессе появилась информация, что фанатов "Селтика" в Санкт-Петербурге могут ограбить бандиты, переодетые в полицейских.

– Болельщики "Селтика": пожалуйста, не верьте этой информации, вы получите теплый прием от всех жителей нашего города, – говорится в сообщении в официальном Твиттере команды. – В отчете Министерства иностранных дел есть рекомендации по поводу посещения матча, но нет упоминания о подставных полицейских и бандитах.