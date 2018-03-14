Пресс-служба "Атлетико": "Проблема с паспортом нашего директора решена"

Директор департамента по связям с общественностью "Атлетико" Хуан Хосе Анаут сообщил корреспонденту "СЭ", что паспортная проблема, с которой столкнулся исполнительный директор мадридского клуба Мигель Анхель Хиль Марин, решена. Напомним, вчера представитель руководства "матрасников" при прохождении паспортного контроля в московском аэропорту "Шереметьево" не смог найти свой паспорт. По информации издания Marca, из-за этого Хиль Марину пришлось провести ночь в отеле в транзитной зоне аэропорта. В пресс-службе "Атлетико" не стали отвечать на вопрос об отеле, а также был ли забыт или утерян паспорт в Испании, ограничившись сообщением о разрешении ситуации.

– Проблема с паспортом нашего исполнительного директора решена. Все в порядке, – сказал Анаут.

Первая игра между испанским и российским клубами, состоявшаяся 8 марта, завершилась крупным поражением железнодорожников 0:3. Матч "Локомотив" – "Атлетико" пройдет 15 марта и начнется в 19:00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. (Егор БЫЧКОВ)