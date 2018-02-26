Пресс-служба "Атлетико": "Нет никакого беспокойства перед приездом болельщиков "Локомотива" в Мадрид"

Директор департамента по связям с общественностью "Атлетико" Хуан Хосе Анаут рассказал корреспонденту "СЭ", что в мадридском клубе думают о визите болельщиков "Локомотива" в Мадрид и ответной поездке испанцев в Москву. Он подчеркнул, что в клубе нет никаких опасений на этот счет, несмотря на беспорядки в Бильбао во время игры "Атлетика" и "Спартака".
– Несмотря на обстоятельства матча в Бильбао, нет никакого беспокойства в связи с приездом фанатов московской команды, – сказал Анаут. - Все мероприятия, связанные с их приемом, будут штатными, как в любой другой еврокубковой встрече.
Что касается ответного выезда в Москву – "Атлетико" уже несколько раз играл в России, и всегда нас принимали там самым радушным образом. (Егор БЫЧКОВ)
Напомним, что первая встреча 1/8 финала Лиги Европы между российским и испанским клубами пройдет 8 марта в Мадриде, ответная – 15 марта в Москве.
Aleksej643
Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку http://bezkamer.blogspot.com и мой номер теперь не видно гаишникам вообще! Вид номера не меняется, поэтому это законно!
02:34
sergant89
У ЛОКО нормальные болелы, не то что у свиней. Поэтому за них Европе не беспокоются
02:31
баламошка
Понятно, это ж не Бильбао, а Испания. Испанцы-то не очень метро взрывать любят, в отличие от басков.
23:11 26 февраля