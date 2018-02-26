Пресс-служба "Атлетико": "Нет никакого беспокойства перед приездом болельщиков "Локомотива" в Мадрид"

Директор департамента по связям с общественностью "Атлетико" Хуан Хосе Анаут рассказал корреспонденту "СЭ", что в мадридском клубе думают о визите болельщиков "Локомотива" в Мадрид и ответной поездке испанцев в Москву. Он подчеркнул, что в клубе нет никаких опасений на этот счет, несмотря на беспорядки в Бильбао во время игры "Атлетика" и "Спартака".

– Несмотря на обстоятельства матча в Бильбао, нет никакого беспокойства в связи с приездом фанатов московской команды, – сказал Анаут. - Все мероприятия, связанные с их приемом, будут штатными, как в любой другой еврокубковой встрече.

Что касается ответного выезда в Москву – "Атлетико" уже несколько раз играл в России, и всегда нас принимали там самым радушным образом. (Егор БЫЧКОВ)

Напомним, что первая встреча 1/8 финала Лиги Европы между российским и испанским клубами пройдет 8 марта в Мадриде, ответная – 15 марта в Москве.