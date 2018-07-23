Премьер Башкирии попросил чиновников прийти с семьямми на матч "Уфы" в Лиге Европы

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов попросил чиновников прийти с семьями на матч "Уфы" во втором отборочном раунде Лиги Европы. Уфимцы 26 июля примут у себя словенский "Домжале".

- Это историческое событие - команда проводит первый международный матч, - цитирует ТАСС Марданова. - Я попрошу принять участие и активно поддержать наших ребят, нужно обеспечить полную заполняемость стадиона. Поддержка должна быть такой же, как на играх сборной России на чемпионате мира. Просьба семьями принять участие.