Повлияет ли победа "Спартака" на настрой "Зенита"? Отвечает Кокорин

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин на пресс-конференции в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Русенборгом" подчеркнул, что ждет хорошей игры от команды, чтобы переключиться на позитив после поражения от "Арсенала" (0:1) в 13-м туре чемпионата России. Он также добавил, что победа "Спартака" над "Севильей" (5:1) в Лиге чемпионов никак не скажется на игре питерцев.

– Как эмоциональное состояние команды после поражения от "Арсенала"?

– Проигрывать всегда тяжело. Так что негативные эмоции присутствуют, и мы ждем хорошей игры завтра, чтобы победить и переключиться на позитив, – сказал Кокорин.

– Какие у вас ассоциации с норвежским футболом и "Русенборгом"? Повлияет ли вчерашняя победа "Спартака" на ваш настрой?

– Это вообще не связанные между собой вещи, матч "Спартака" совершенно не причем. К "Русенборгу" готовимся как к обычной игре. (Егор БЫЧКОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

Матч "Зенит" – "Русенборг" состоится завтра, 19 октября, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.