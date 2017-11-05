15:08 | Футбол — Лига Европы

Поведение фанатов "Зенита" после матча с "Русенборгом". Видео


 
Четверг. Тронхейм. &quot;Русенборг&quot; - &quot;Зенит&quot; - 1:1. Ничейный результат гарантировал питерцам выход в плей-офф турнира.Скандал с фанатами "Зенита" в Норвегии. Было ли уханье, били ли охранника?

 

Норвежское телевидение VG опубликовало видео поведения фанатов "Зенита" после матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" (1:1). На нем видно, как довольно большая группа болельщиков скандируют кричалки и жгут файера на одной из улиц Тронхейм.

Напомним, что после встречи норвежское издание NRK опубликовало жалобу анонимного болельщика "Русенборга", который указал на вандализм во время матча и расистское поведение болельщиков питерского клуба. Также их обвинили в причинении вреда одному из секьюрити норвежской команды.

 

 

 

 

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 4-й тур
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