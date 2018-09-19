После тренировки "Спартака" в Вене на стадионе сработала пожарная сигнализация. Причина - горячий душ в раздевалке москвичей

После тренировки "Спартака" в Вене накануне матча группового этапа Лиги Европы с "Рапидом" на "Альянц Стадионе" сработала пожарная сигнализация.

Внутри арены была запущена сирена, а автоматический голос на немецком языке просил покинуть все помещения. При этом ни сотрудники стадиона, ни футболисты "Рапида", которые в этот момент находились в пресс-центре на презентации команды, своих мест не покидали в течение 10 минут.

После этого на стадион прибыли пожарные и была произведена эвакуация всего стадиона. По словам сотрудников арены, тревога была вызвана тем, что кто-то из игроков москвичей принимал после тренировки душ со слишком горячей водой, и пар попал в датчик сигнализации, которая от этого сработала. (Александр Рогулев)

После тренировки "Спартака" в Вене на стадионе сработала пожарная сигнализация pic.twitter.com/dKemUowmxX – СЭ Спартак (@spartak_se) 19 сентября 2018 г.

"Рапид" – "Спартак": Лига Европы, групповой турнир, 20 сентября 2018, онлайн-трансляция матча (время московское)