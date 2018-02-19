Португалец Де Соуза обслужит матч ЦСКА - "Црвена Звезда"

Португалец Мануэл де Соуза назначен главным арбитром на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА - "Црвена Звезда", информирует официальный сайт УЕФА.

Лайнсменами матча будут Рикарду Сантуш и Нуну Перейра, дополнительные ассистенты рефери - Фабиу Вериссиму и Луиш Годинью, резервный арбитр - Руй Тейшейра.

Напомним, ответный матч между ЦСКА и "Црвеной Звездой" состоится 21 февраля. Начало игры – 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.