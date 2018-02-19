13:21 | Футбол — Лига Европы

Португалец Де Соуза обслужит матч ЦСКА - "Црвена Звезда"

5

Португалец Мануэл де Соуза назначен главным арбитром на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА"Црвена Звезда", информирует официальный сайт УЕФА.

Лайнсменами матча будут Рикарду Сантуш и Нуну Перейра, дополнительные ассистенты рефери - Фабиу Вериссиму и Луиш Годинью, резервный арбитр - Руй Тейшейра.

Напомним, ответный матч между ЦСКА и "Црвеной Звездой" состоится 21 февраля. Начало игры – 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (5)
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bond1951

может нормальный мужик ....... оденьте его потиплей

15:43

capitan76

Да ещё замёрзнут, южные черти, и будут злые, как мелкие шавки...

14:30

Kanidzha

Кажется фортуна начинает поворачиваться спиной....

14:18

Shumer

triumfator, вот, тоже хотел сказать... Ну посмотрим, чем это все обернется...

13:57

triumfator

они наши прямые конкуренты по квалификации

13:47

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