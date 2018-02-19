Португалец Де Соуза обслужит матч ЦСКА - "Црвена Звезда"

Португалец Мануэл де Соуза назначен главным арбитром на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА - "Црвена Звезда", информирует официальный сайт УЕФА.
Лайнсменами матча будут Рикарду Сантуш и Нуну Перейра, дополнительные ассистенты рефери - Фабиу Вериссиму и Луиш Годинью, резервный арбитр - Руй Тейшейра.
Напомним, ответный матч между ЦСКА и "Црвеной Звездой" состоится 21 февраля. Начало игры – 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
bond1951
может нормальный мужик ....... оденьте его потиплей
15:43
capitan76
Да ещё замёрзнут, южные черти, и будут злые, как мелкие шавки...
14:30
Kanidzha
Кажется фортуна начинает поворачиваться спиной....
14:18
Shumer
triumfator, вот, тоже хотел сказать... Ну посмотрим, чем это все обернется...
13:57
triumfator
они наши прямые конкуренты по квалификации
13:47