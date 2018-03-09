Поражение дома со счетом 0:1 - приговор для российских команд в еврокубках

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА на своем поле со счетом 0:1 уступил "Лиону".

Российские клубы восемь раз начинали двухматчевое противостояние таким образом и ни разу после этого не пробивались в следующий раунд. Более того даже добиться ничейного результата в гостевой встрече удалось только однажды – в 1996 году "Торпедо" сыграло 1:1 в Тбилиси. В остальных случаях россияне уступали и ответной встрече и покидали турнир. (Кирилл БУРДАКОВ)

Ответные матчи российских клубов в еврокубках после поражения дома со счетом 0:1