00:49 | Футбол — Лига Европы

Поражение дома со счетом 0:1 - приговор для российских команд в еврокубках


В первом матче 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА на своем поле со счетом 0:1 уступил "Лиону"

Российские клубы восемь раз начинали двухматчевое противостояние таким образом и ни разу после этого не пробивались в следующий раунд. Более того даже добиться ничейного результата в гостевой встрече удалось только однажды – в 1996 году "Торпедо" сыграло 1:1 в Тбилиси. В остальных случаях россияне уступали и ответной встрече и покидали турнир. (Кирилл БУРДАКОВ)

Ответные матчи российских клубов в еврокубках после поражения дома со счетом 0:1

Сезон

Турнир

Клуб

Соперник

Соперник

Ответный матч

1995/96

КК

1/4 финала

Динамо

Рапид В

0:3

1996/97

КУ

1-й раунд

Торпедо

Динамо Тб

1:1

 

КУ

1-й раунд

ЦСКА

Фейеноорд

0:1

2001/02

КУ

1-й раунд

Черноморец

Валенсия

0:5

2005/06

КУ

1/16 финала

Локомотив

Севилья

0:2

2006/07

КУ

1-й раунд

Рубин

Парма

0:1

2010/11

ЛЕ

1/8 финала

ЦСКА

Порту

1:2

2011/12

ЛЕ

1/16 финала

Рубин

Олимпиакос

0:1

2017/18

ЛЕ

1/8 финала

ЦСКА

Лион

?

 

ЦСКА - Лион

 

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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