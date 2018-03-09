Поражение дома со счетом 0:1 - приговор для российских команд в еврокубках

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА на своем поле со счетом 0:1 уступил "Лиону".
Российские клубы восемь раз начинали двухматчевое противостояние таким образом и ни разу после этого не пробивались в следующий раунд. Более того даже добиться ничейного результата в гостевой встрече удалось только однажды – в 1996 году "Торпедо" сыграло 1:1 в Тбилиси. В остальных случаях россияне уступали и ответной встрече и покидали турнир. (Кирилл БУРДАКОВ)
Ответные матчи российских клубов в еврокубках после поражения дома со счетом 0:1
|
Сезон
|
Турнир
|
Клуб
|
Соперник
|
Соперник
|
Ответный матч
|
1995/96
|
КК
|
1/4 финала
|
Динамо
|
Рапид В
|
0:3
|
1996/97
|
КУ
|
1-й раунд
|
Торпедо
|
Динамо Тб
|
1:1
|
|
КУ
|
1-й раунд
|
ЦСКА
|
Фейеноорд
|
0:1
|
2001/02
|
КУ
|
1-й раунд
|
Черноморец
|
Валенсия
|
0:5
|
2005/06
|
КУ
|
1/16 финала
|
Локомотив
|
Севилья
|
0:2
|
2006/07
|
КУ
|
1-й раунд
|
Рубин
|
Парма
|
0:1
|
2010/11
|
ЛЕ
|
1/8 финала
|
ЦСКА
|
Порту
|
1:2
|
2011/12
|
ЛЕ
|
1/16 финала
|
Рубин
|
Олимпиакос
|
0:1
|
2017/18
|
ЛЕ
|
1/8 финала
|
ЦСКА
|
Лион
|
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