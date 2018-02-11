13:16 | Футбол — Лига Европы

Поляк Рачковски обслужит матч "Црвена Звезда" – ЦСКА

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Болельщики &quot;Црвены Звезды&quot; на стадионе &quot;Райко Митич&quot;.В Белграде ждут болельщиков ЦСКА. И "Спартака"

Поляк Павел Рачковски назначен главным арбитром первого матча 1/16 финала Лиги Европы "Црвена Звезда"ЦСКА, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча состоится во вторник в Белграде.

Лайнсменами будут работать Михал Обукович и Томаш Листкевич, дополнительные ассистенты рефери – Томаш Мусял и Томаш Квятковски, резервный судья – Радослав Сейка.

Ответная игра пройдет в Москве 21 февраля.

Матч "Црвена Звезда" – ЦСКА пройдет во вторник, 13 февраля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (6)
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bvb1987

рачком рачковски поставят)

21:03

BoRussia

ха есть шанс что цска будет засужен по полной программе )))

16:04

bond1951

пару удалений и пендаль сейчас они и здесь засучят рукава.................

15:16

Shast1983.83

Пенальти на 3 минуте обеспечено.

14:45

Нефилим

А че поляк то? Давайте украинца да посвидомее, ну и Венгры неплохо на ЧЕ по футзалу отсудили, можно их...

14:41

баламошка

Ну фсё) Лошадки могут начинать прощаться с ЛЕ)

13:24

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