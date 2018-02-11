Поляк Рачковски обслужит матч "Црвена Звезда" – ЦСКА

Поляк Павел Рачковски назначен главным арбитром первого матча 1/16 финала Лиги Европы "Црвена Звезда" – ЦСКА, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча состоится во вторник в Белграде.
Лайнсменами будут работать Михал Обукович и Томаш Листкевич, дополнительные ассистенты рефери – Томаш Мусял и Томаш Квятковски, резервный судья – Радослав Сейка.
Ответная игра пройдет в Москве 21 февраля.
Матч "Црвена Звезда" – ЦСКА пройдет во вторник, 13 февраля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
bvb1987
рачком рачковски поставят)
21:03
BoRussia
ха есть шанс что цска будет засужен по полной программе )))
16:04
bond1951
пару удалений и пендаль сейчас они и здесь засучят рукава.................
15:16
Shast1983.83
Пенальти на 3 минуте обеспечено.
14:45
Нефилим
А че поляк то? Давайте украинца да посвидомее, ну и Венгры неплохо на ЧЕ по футзалу отсудили, можно их...
14:41
баламошка
Ну фсё) Лошадки могут начинать прощаться с ЛЕ)
13:24