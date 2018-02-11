Поляк Рачковски обслужит матч "Црвена Звезда" – ЦСКА

Поляк Павел Рачковски назначен главным арбитром первого матча 1/16 финала Лиги Европы "Црвена Звезда" – ЦСКА, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча состоится во вторник в Белграде.

Лайнсменами будут работать Михал Обукович и Томаш Листкевич, дополнительные ассистенты рефери – Томаш Мусял и Томаш Квятковски, резервный судья – Радослав Сейка.

Ответная игра пройдет в Москве 21 февраля.

Матч "Црвена Звезда" – ЦСКА пройдет во вторник, 13 февраля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.