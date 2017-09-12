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18:03 | Футбол — Лига Европы

Полузащитник "Вардара": "Надеюсь, в матче с "Зенитом" продлим беспроигрышную серию"

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Полузащитник "Вардара" Тигран Барсегян выразил надежду на то, что в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Зенитом" команде удастся продлить серию домашних побед. По его словам, македонцы уже доказали, что могут играть с любым соперником на равных.

– В предыдущих матчах в Лиге Европы мы продемонстрировали, что "Вардар" – хорошая команда, которая может сыграть с любым соперником, – приводит пресс-служба македонцев слова Барсегяна. – Мы победили в каждой домашней встрече. Надеюсь, что продлим эту серию и в матче с "Зенитом".

Они являются серьезным соперником. Но так было и с "Фенербахче", который мы обыграли дважды. Вместе с болельщиками команда может показать еще один достойный результат.

Напомним, что матч "Вардар" – "Зенит" пройдет 14 сентября, начало игры – в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Tribunal Z

Наверняка спартаковский обкуренный фан этот баламошка. Я не питаю ко многим клубам симпатию. Но когда наши играют в Европе поддерживаю абсолютно всех

18:30

цска 19781978

баламошка У..бок 100000 поставь и будет тебе счастье,или несчастье.Может тебе тогда интернет отключат за не уплату

18:20

Tribunal Z

баламошка Мы тоже! Вся адекватная Россия с вами!) === Ты это к чему долбоящер обкуренный написал? Зенит вздёрнет вздёрнет этот Вардар вместе с этим армяшкой, да и тебе дюлей достанется от всех адекватных россиян

18:14

баламошка

Мы тоже! Вся адекватная Россия с вами!)

18:08