Полузащитник "Вардара": "Надеюсь, в матче с "Зенитом" продлим беспроигрышную серию"

Полузащитник "Вардара" Тигран Барсегян выразил надежду на то, что в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Зенитом" команде удастся продлить серию домашних побед. По его словам, македонцы уже доказали, что могут играть с любым соперником на равных.

– В предыдущих матчах в Лиге Европы мы продемонстрировали, что "Вардар" – хорошая команда, которая может сыграть с любым соперником, – приводит пресс-служба македонцев слова Барсегяна. – Мы победили в каждой домашней встрече. Надеюсь, что продлим эту серию и в матче с "Зенитом".

Они являются серьезным соперником. Но так было и с "Фенербахче", который мы обыграли дважды. Вместе с болельщиками команда может показать еще один достойный результат.

Напомним, что матч "Вардар" – "Зенит" пройдет 14 сентября, начало игры – в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.