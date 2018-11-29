Полузащитник "Рапида" Штефан Шваб: "Лучшие в "Спартаке"? Зобнин и Фернанду. Повезло, что они не играли"

Полузащитник "Рапида" Штефан Шваб после матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы (2:1) назвал поле стадиона "Спартака" ледяным замком и признался, что австрийской команде повезло, что на поле не было хавбеков Романа Зобнина и Фернанду.

- Что было самым сложным для вас в этом матче?

- Да, нам было непросто, будто мы приехали в ледяной замок. Когда играли, почти не чувствовали ног. В первом тайме игра была 50 на 50. Во втором в концовке мы были сильнее. И больше хотели победить, к тому же нам немного повезло.

- Вы победили в двух матчах со "Спартаком". В чем секрет?

- Мы, как и "Спартак", испытываем некоторые проблемы в национальном чемпионате. Кстати, не понял, почему не играл Фернанду. Он же лучший футболист "Спартака". И может спокойно вскрыть оборону соперника, сделать хороший пас.

- Кто был лучшим в составе "Спартака"?

- Двух лучших не было на поле. Это Зобнин и Фернанду. Луиз Адриану очень техничный. Но, думаю, ему, как и другим легионерам, трудно играть в этом холоде. (Юлия Яковлева)

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