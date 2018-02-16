Полузащитник "Ниццы": "Прошли "Аякс", почему бы не пройти "Локомотив"?"

Полузащитник "Ниццы" Пьер Лис Месу после поражения от "Локомотива" (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы вспомнил встречи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов-2017/18 с "Аяксом". Тогда французский клуб сыграл дома со счетом 1:1, в гостях – 2:2, и прошел дальше.

– Я не понимаю, как мы могли пропустить первый гол, когда постоянно держали мяч и создавали моменты, а во втором тайме мы просто боялись играть, – приводит сайт "Ниццы" слова Лис Месу. – В Москве будет сложно, но нет ничего невозможного. Мы прошли "Аякс", так почему бы не повторить? В любом случае, в Москве мы отдадим все.