Полузащитник "Ниццы": "Локомотив" — отличная команда с серьезным подбором игроков, особенно запомнился Фернандеш"

Полузащитник "Ниццы" Вилан Сиприен отметил, что ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Локомотива" (0:1) в Москве был самым холодным в его карьере. Он также добавил, что в составе железнодорожников ему особенно запомнился Мануэл Фернандеш, который в первой встрече оформил хет-трик.

Напомним, "Локомотив" победил "Ниццу" по сумме двух матчей со счетом 4:2 и в 1/8 финала сыграет с "Атлетико".

– Прежде всего, стоит сказать, что "Локомотив" – отличная команда. В обеих встречах они играли действительно очень хорошо, – приводят "Известия" слова Сиприена. - Знаю, что они идут первыми в чемпионате России и в этом сезоне находятся в прекрасной форме.

Пожалуй, это был самый холодный матч в моей карьере. Признаюсь честно, очень тяжело играть в таких условиях. Особенно с учетом того, что во Франции сейчас гораздо теплее. Наша команда пережила глобальную смену климата. Не боялись ли получить травмы? Нет, все-таки мы знали, куда едем и в каких условиях будем играть, поэтому проводили специальную физическую подготовку, а также более тщательно разминались перед самим матчем. После стартового свистка мы были уже полностью сконцентрированы на игре и не думали о чем-то другом.

"Локомотив" – отличная команда с очень серьезным подбором футболистов. Особенно мне запомнился Мануэль Фернандеш, который перевернул исход первой встречи, забив три мяча. Он очень техничный футболист, который при этом еще и обладает умением забивать. Мануэль был лучшим игроком в составе "Локомотива" в нашем противостоянии.