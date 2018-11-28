Полузащитник "Копенгагена": "Будем готовы ко всему, что нам предложит "Зенит"

Полузащитник "Копенгагена" Зека на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги Европы отметил уровень "Зенита", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– Матч в Дании был качественным со стороны "Зенита", – начал Зека. – Футболисты соперника быстро передвигались по полю, постоянно создавали нам проблемы. Мы оценили их качественную игру. Этот матч для нас очень сложный, но вы сами видите – в этой группе все игры равные и сложные. Если "Зенит" выиграет, то гарантирует себе место в 1/16 финала. Мы будем готовы ко всему в четверг. (Гоша Чернов)

"Зенит" – "Копенгаген": Лига Европы, онлайн-трансляция, 29 ноября, начало – в 20.55 (мск).