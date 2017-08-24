Полузащитник "Црвены Звезды": "Мы показали, что можем справиться с "Краснодаром"

Полузащитник "Црвены Звезды" Неманья Радоньич в преддверии ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Краснодара" отметил, что у его команды есть шанс победить "быков". Он также добавил, что в первой встрече, которая завершилась победой "Краснодара" со счетом 3:2, у "Црвены Звезды" был шанс сравнять счет.

– Мы играли против очень сильного противника и показали, что с ним можно справиться, – приводит официальный сайт "Краснодара" слова Радоньича. – Возможно, в первые двадцать минут матча в Краснодаре мы слишком отошли назад и оставили много пространства для соперника. Мне кажется, что мы в полной мере показали свои возможности, только когда забили гол и поняли, что с ними можно играть. Когда я снова вспоминаю тот матч, мне кажется, что у нас был шанс забить третий мяч и свести игру вничью, но мы им не воспользовались. Что ж, теперь у нас есть возможность исправить все в ближайший четверг.

Матч "Црвена Звезда" – "Краснодар" пройдет сегодня и начнется в 22.00 по московскому времени."СЭ" проведет трансляцию встречи.