Полузащитник "Байера" Хаферц признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник "Байера" Кай Хаферц стал лучшим игроком первого тура группового этапа Лиги Европы по версии болельщиков, сообщает пресс-служба УЕФА. Немецкий клуб 20 сентября победил "Лудогорец" со счетом 3:2, 19-летний игрок стал автором дубля.

Помимо Хаферца на звание игрока недели в Лиге Европы претендовали форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, полузащитник "Севильи" Эвер Банега и хавбек загребского "Динамо" Изет Хайрович.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.