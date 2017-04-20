Полузащитник "Аякса" Клюйверт выйдет с первых минут в игре с "Шальке"

Стали известны стартовые составы "Шальке" и "Аякса" на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, что в первой встрече голландский клуб был сильнее со счетом 2:0.

С первых минут в составе "Аякса" на поле выйдет 17-летний полузащитник Джастин Клюйверт, который провел три встречи в Лиге Европы и отметился голевой передачей.

Составы команд выглядят следующим образом:

"Шальке": Ферманн, Ритер, Хеведес, Настасич, Калашинац, Стамбули, Бенталеб, Калинджури, Горецка, Майер, Бургшталлер.

"Аякс": Онана, Фелтман, Санчес, де Лигт, Фиргефер, Классен, Зиеш, Шене, Клюйверт, Траоре, Юнес.