Полоз - в старте "Ростова" на матч со "Спартой", Джанаев вне заявки

Полузащитник "Ростова" Дмитрий Полоз выйдет в стартовом составе на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы со "Спартой". Отметим, что вратарь желто-синих Сослан Джанаев не попал в заявку на игру. Полностью состав ростовчан выглядит следующим образом:

Никита Медведев - Федор Кудряшов, Миха Мевля, Сесар Навас, Владимир Гранат - Тимофей Калачев, Александр Гацкан, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Дмитрий Полоз - Александр Бухаров.

Состав "Спарты" выглядит так:

Томаш Коубек - Коста Намойнесу, Михал Кадлец, Ондржей Мазух, Вячеслав Караваев - Нестор Альбиач, Марио Холек, Алеш Чермак, Михал Сачек - Матей Пулькраб, Лукаш Юлиш.

Трансляция матча "Спарта" - "Ростов"