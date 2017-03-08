Полоз и Джанаев готовятся к матчу с "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" сообщил, что нападающий Дмитрий Полоз и вратарь Сослан Джанаев готовятся к предстоящей встрече. Напомним, что Полоз не принимал участие в игре 18-го труа чемпионата России против "Томи" (6:0) из-за небольшого повреждения. Джанаев восстанавливался от травмы, полученной еще в октябрьском матче сборной России против Коста-Рики.

– Как состояние Джанаева и Полоза?

– Все готовятся к матчу, какое решение примем – будет ясно только завтра. Сейчас не могу сказать. Все ребята готовятся. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)