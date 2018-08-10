Полиция задержала фаната, разбившего голову судье во время матча "Штурм" - АЕК

Полиция задержала фаната, который бросил бутылку в судью во время матча Лиги Европы между "Штурмом" и АЕК​ (0:2), сообщает официальный сайт австрийского клуба.

На 78-й минуте встрече игра была прервана и возобновилась только спустя почти 40 минут. Причиной такого решения стали беспорядки на трибунах. Больше всех пострадал помощник главного арбитра - ему в голову попала бутылка. Пострадавшего отвезли в больницу накладывать швы, а на бровке его заменил резервный судья.

"Штурм" осудил такие действия фанатов. Тем не менее, УЕФА проведет расследование и клуб, скорее всего, будет наказан.

Матч "Штурм" – АЕК был прерван из-за беспорядков //

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