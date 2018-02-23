04:45 | Футбол — Лига Европы

Полиция Бильбао: "Сейчас мы не можем обвинять в смерти полицейского российских болельщиков"

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Испанская полиция проведет расследование по факту смерти своего сотрудника в Бильбао во время беспорядков в преддверии матча футбольной Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции. 

"Мы можем подтвердить, что полицейский умер. На данный момент мы можем заявить, что проведем расследование по этому делу. Сейчас мы не можем обвинять в его смерти российских болельщиков", - сказали в пресс-службе.

Встреча между командами прошла в четверг в Бильбао. Перед матчем болельщики обеих команд устроили потасовку, которую пришлось пресекать силами полиции. В результате инцидента один из сотрудников правоохранительных органов был доставлен в медицинское учреждение после того, как перенес остановку сердца. После реанимации он находился в критическом состоянии, а затем скончался.

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Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4982995

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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tarkys

Обгадились полицаи, организация хромает на обе ноги

11:41

эд.гар

Сейчас не могут , а через час найдут доказательства вины фанатов Спартака. Будьте уверены.

10:55

tigana.1982

Я то думал он ранен был, а он сердечник...

10:06

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