Полиция арестовала четырех болельщиков "Кельна" за беспорядки во время матча с "Арсеналом". Видео

Четыре болельщика "Кельна" были арестованы полицией во время матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Арсенала" (1:3). Немецкие фанаты устроили беспорядки на трибунах стадиона "канониров". На гостевом секторе была использована пиротехника.

Напомним, матч был задержан на один час. Фанаты "Кельна", которые приехали в Лондон без билетов, пытались прорваться на стадион и занять места болельщиков "Арсенала".