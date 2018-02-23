Полицейский в Бильбао умер не от прямого столкновения с фанатами

Сотрудник правоохранительных органов, участвовавший в пресечении беспорядков в Бильбао, погиб не от прямого столкновения с фанатами, информирует AP. Как сообщалось ранее, полицейский перенес инфаркт и умер от остановки сердца уже в больнице.

Иносенсио Ариас Гарсия, 50-летний баскский полицейский, потерял сознание во время вмешательства органов правопорядка в потасовку между фанатами "Спартака" и "Атлетика" на эспланаде у стадиона "Сан Мамес" перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы. Это произошло после того, как рядом с ним упал файер, брошенный одним из российских болельщиков.

FRIDAY UPDATE: Spanish police say officer who died of cardiac arrest during crowd trouble before Europa League match collapsed while not in a direct confrontation with fanshttps://t.co/8QGw19Sv6s – Rob Harris (@RobHarris) 23 февраля 2018 г.

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