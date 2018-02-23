Полицейский в Бильбао умер не от прямого столкновения с фанатами

Сотрудник правоохранительных органов, участвовавший в пресечении беспорядков в Бильбао, погиб не от прямого столкновения с фанатами, информирует AP. Как сообщалось ранее, полицейский перенес инфаркт и умер от остановки сердца уже в больнице.
Иносенсио Ариас Гарсия, 50-летний баскский полицейский, потерял сознание во время вмешательства органов правопорядка в потасовку между фанатами "Спартака" и "Атлетика" на эспланаде у стадиона "Сан Мамес" перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы. Это произошло после того, как рядом с ним упал файер, брошенный одним из российских болельщиков.
FRIDAY UPDATE: Spanish police say officer who died of cardiac arrest during crowd trouble before Europa League match collapsed while not in a direct confrontation with fanshttps://t.co/8QGw19Sv6s– Rob Harris (@RobHarris) 23 февраля 2018 г.
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wilde
Дело такое конечно... когда у тебя сердце слабое, а тут еще и файер рядом падает, то можно умереть от внезапного страха, точно так же он мог бы уйти в свет иной, где-нибудь на улочках итальянского городка в первые минуты Нового года, когда рядом с ним, могло бы упасть что-то и покрупнее... Человека жаль, не вернуть...
21:19 23 февраля
super_bear
А вот это серьезно.Нужно найти ту свинью,которая кинула файер и наказать по всей строгости закона
20:15 23 февраля
spetrov
Надо отдать должное местной полиции. Фиксируют, что есть.
17:59 23 февраля
sergey.v1968
а, милуол и тут троллит Спам. Молодец, латентный болела Спартака. На прошлой ветке по теме тебе и пояснили именно то, что тут теперь заявляют уже не оппоненты по форуму. А игра - именно вчера - была не плохой, отнюдь
17:24 23 февраля
Millwall82
Он умер от игры Спартака.
17:12 23 февраля
Revelator78
1. Очень плохая новость. 2. Большой привет врачам департамента полиции, которые освидетельствуют и допускают до службы офицеров-сердечников. 3. Причинно-следственной связи между падением файера "Рядом" c развитием инфаркта, и тем более летального исхода у сотрудника полиции нет.
17:02 23 февраля