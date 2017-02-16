Пол Скоулз: "Манчестер Юнайтед" может выиграть Лигу Европы"

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз верит, что его бывшая команда сможет выиграть Лигу Европы и завершить сезон в четверке сильнейших команд чемпионата Англии. Тем не менее, сделать это будет не просто.

- Сейчас у "МЮ" не только Лига Европы, но и Кубок лиги, Кубок Англии и чемпионат, - цитирует Goak Скоулза. - Будет трудно выиграть, но я думаю, что у команды есть достаточно большой состав, чтобы справиться. Игроки на этом этапе сезона находятся в достаточно хорошей форме. Тренировки сейчас носят просто символический характер, на самом деле, поэтому игроки могут просто сосредоточиться на матчах сейчас, играя в субботу и четверг. Турнир не играет роли, необходимо просто побеждать.

В Лиге Европы есть много достаточно сильных команд. Например, "Рома" или "Атлетик". Тем не менее, я уверен, что "Юнайтед" может обыграть любую из них. В конце концов, приятно выиграть любой трофей. К тому же, он дает право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Однако я уверен, что "МЮ" сможет по итогам чемпионата Англии попасть в четверке лучших и получить путевку в Лигу чемпионов.