12:34 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Пол Скоулз: "Манчестер Юнайтед" - фаворит Лиги Европы"

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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз уверен, что в этом сезоне манкунианцы могут стать победителями Лиги Европы. По его словам, подопечные Жозе Моунринью являются фаворитами данного турнира.

- "Манчестер Юнайтед" обладает хорошим составом. Команда является фаворитом Лиги Европы, потому что начинает демонстрировать хорошую игру. Мне легко представить, что они станут победителями этого турнира. Ни один из возможных соперников манкунианцев не вызывает у меня беспокойства.

"МЮ" может обыграть каждого, но многое будет зависеть от положения команды в премьер-лиге. Мне кажется, что "Юнайтед" будет сложно занять место в четверке сильнейших.

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