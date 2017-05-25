Поль Погба: "Говорили, что у "МЮ" провальный сезон, а мы выиграли три трофея"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба после финального матча Лиги Европы с "Аяксом" (2:0) подчеркнул, что после двух забитых голов команда контролировала ход поединка. Он отметил каждого из партнеров.

– Мы сделали это, – приводит BBC слова Погба – Нас переполняет гордость. Теперь критики помолчат. Говорили, что у нас провальный сезон, а мы выиграли три трофея. Начало в финальном матче было очень важным. Забив два гола, мы контролировали ход встречи. Каждый из нас был на высоте.