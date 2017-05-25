01:37 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Поль Погба: "Говорили, что у "МЮ" провальный сезон, а мы выиграли три трофея"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба после финального матча Лиги Европы с "Аяксом" (2:0) подчеркнул, что после двух забитых голов команда контролировала ход поединка. Он отметил каждого из партнеров.

– Мы сделали это, – приводит BBC слова Погба – Нас переполняет гордость. Теперь критики помолчат. Говорили, что у нас провальный сезон, а мы выиграли три трофея. Начало в финальном матче было очень важным. Забив два гола, мы контролировали ход встречи. Каждый из нас был на высоте.

Трансляция матча "Аякс" - "МЮ"

 
 
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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. Финал. "Аякс" - "МЮ"
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Генри Морган

Ежели честно, то вы - никакие.))))) Только тссс! Никому об этом не рассказывайте!) Все ж думают, что вы-скала, броня! Супеклуп!)))))

01:59