Поль Баисс: "Ницца" должна наверстать отставание после поражения от "Шальке"

Защитник "Ниццы" Поль Баисс на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Краснодара" заявил, что его команда хорошо подготовилась к предстоящей встрече и рассчитывает на победу, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.



– Может ли сказаться на результате неопытность "Ниццы" на международном уровне?



– Действительно, в первом матче против "Шальке" нам не удалось добиться положительного результата, потому что у соперника больше международного опыта. Мы столкнулись с очень хорошо организованной командой. Это был для нас матч-открытие, когда мы собрали всю необходимую информацию об интенсивности игры на данном уровне. Такой же подход должен помочь нам и в матче против "Краснодара".



– Каким образом команда будет действовать в обоих турнирах – в Лиге Европы и чемпионате?



– Нам удалось начать чемпионат хорошо. Но, тем не менее, очень сложно будет отсиживаться в обороне в матчах Лиги Европы, потому что мы уже потеряли три очка, и нам надо сделать все возможное, чтобы наверстать отставание.



– Удалось ли отладить игру команды?



– Всегда есть то, что нужно улучшать. Я думаю, тренер это прекрасно видит. Естественно, мы отлаживаем связи друг с другом и всегда хотим улучшать нашу игру.