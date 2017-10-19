Покер Виллиана Жозе помог "Реал Сосьедад" разгромить "Вардар"

В матче группового турнира Лиги Европы "Реал Сосьедад" с крупным счетом переиграл "Вардар" – 6:0. Четыре мяча в составе испанцев забил нападающий Виллиан Жозе. Бразилец оформил покер за 25 минут.

В параллельной встрече группы L "Зенит" переиграл "Русенборг" – 3:1.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа L

3-й тур

"Вардар" (Македония) - "Реал Сосьедад" (Испания) - 0:6 (0:3)

Голы: Ойярсабаль, 12 (0:1). Виллиан Жозе, 34 (0:2). Виллиан Жозе, 42 (0:3). Виллиан Жозе, 55 (0:4). Виллиан Жозе, 59 (0:5). де ла Белья, 90 (0:6).

"Вардар": Гачевски, Грнчаров, Амбарцумян, Глишич (Демири, 73), Новак, Глигоров, Джигаури, Николов (Блажевски, 46), Барсегян, Жуан Фелипе, Италу (Маркович, 64).

"Реал Сосьедад": Рульи, де ла Белья, Льоренте, Элустондо, Горосабель, Хаби Прието, Каналес, Ильярраменди (Пардо, 64), Субельдия, Виллиан Жозе (Баутиста, 60), Ойярсабаль (Янузай, 57).

Предупреждение: Грнчаров, 61.

Судья: Агаев (Азербайджан).

19 октября. Скопье. Стадион National Arena Filip II.

Турнирные таблицы группового этапа Лиги Европы – здесь