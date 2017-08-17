Почти 400 миллионов евро получат участники Лиги Европы-2017/18

УЕФА на своем официальном сайте обнародовал схему распределения прибыли в новом розыгрыше Лиги Европы, а также в Лиге чемпионов УЕФА и Суперкубке УЕФА.

Валовой доход от Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Суперкубка УЕФА в сезоне-2017/18 оценивается примерно в 2,35 млрд евро, а распределяться он будет в соответствии со схемой распределения, принятой УЕФА на коммерческий цикл 2015 - 2018.

Из расчетной суммы в 2,35 миллиарда 12 процентов (282 миллиона) будет удержано на организационные и административные расходы, а 8,5 процента (199,7 миллиона) будет использовано для выплат солидарности. Восемь процентов от оставшейся суммы в 1,86 миллиарда будут использованы на нужды европейского футбола, а остальные 92 процента распределены между участниками еврокубковых турниров.

Основываясь на этом прогнозе и схеме распределения прибыли, образуется общая сумма в 1,7187 миллиарда для участников еврокубков в сезоне-2017/18. Из нее 399,8 миллиона предназначены для участников Лиги Европы.

Выплаты за результаты на групповом этапе и продвижение по турнирной сетке составят 239,8 миллиона. 160 миллионов рыночного пула сверх этой суммы будут распределены согласно удельному весу каждого конкретного телерынка, представленного участниками Лиги Европы (начиная с группового этапа), а затем разбиты между клубами, представляющими соответствующую национальную ассоциацию.

Каждый из 48 участников группового этапа Лиги Европы-2017/18 получит как минимум по 2,6 миллиона евро. Каждая победа на групповой стадии приносит дополнительно 360 тысяч евро, ничья - 120 тысяч. За выход в 1/16 финала победители групп заработают еще по 600 тысяч, а обладатели вторых мест - по 300 тысяч евро.

Что касается плей-офф, участники 1/16 финала получат по 500 тысяч евро. Выход в следующий этап обеспечит клубам еще по 750 тысяч, участие в четвертьфинале принесет 1 миллион евро, а выход в полуфинал - еще 1,6 миллиона. Наконец, победитель Лиги Европы получит 6,5 миллиона евро, тогда как финалисту полагается 3,5 миллиона.



Следовательно, максимум клуб может заработать 15,71 миллиона евро (без учета доли в рыночном пуле).



Также выплаты полагаются клубам, которые участвовали в квалификации. За участие в первом отборочном раунде клуб получит 215 тысяч евро, второй отборочный раунд принесет 225 тысяч евро, а третий - 235 тысяч евро. Наконец, раунд плей-офф обеспечит клубу 245 тысяч евро. Тут нужно отметить, что победители раунда плей-офф не получат указанную сумму за эту стадию.