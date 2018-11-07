Почему "Спартак" много забивает со стандартов? Объясняет Фернанду

Полузащитник "Спартака" Фернанду в преддверии домашнего матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рейнджерс" рассказал, почему московский клуб часто забивает при помощи стандартных положений.

– На мой взгляд, дело в том, что команды, которые выходят против нас, в большинстве своем действуют от обороны, – цитирует Фернанду пресс-служба "Спартака". – Все закрываются. Они знают, что мы сильны в атаке, и поэтому практически всегда выстраивают глубоко эшелонированную оборону, которую тяжело взламывать. "Открытого" футбола почти нет. Поэтому многое решают стандарты. Этим объясняется такое количество мячей, забитых после розыгрышей штрафных и угловых.

Матч "Спартак" – "Рейнджерс" пройдет завтра на стадионе "Открытие", начало – в 20.55 (мск).