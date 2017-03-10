Почему Моуринью обнял Калачева

Красивым завершением трансляции матча "Ростов" – "Манчестер Юнайтед" стали кадры, на которых главный тренер гостей Жозе Моуринью обнимает белорусского полузащитника ростовчан Тимофея Калачева. Судя по всему, у Особенного состоялся с футболистом короткий, но душевный разговор.

При этом во время игры хавбек вступил с португальцем в словесную перепалку – вроде как у них разошлись мнения по игре защитника Дэйли Блинда.

#РостовМЮ Диалог, который войдет в историю. Моуринью и Калачев pic.twitter.com/dMvtg22CD6 – СЭ Футбол (@football_se) March 9, 2017

После финального свистка Моуринью рассказал о примирении с Калачевым.

– Важно то, что мы поговорили после матча, – отметил португалец. – Мы уважаем друг друга, и сказали приятные вещи друг другу. Он извинился, а я сказал ему, что очень рад, что он не сыграет на "Олд Траффорд". А во время игры это было просто "заткнись".