Почему Моуринью обнял Калачева

Красивым завершением трансляции матча "Ростов" – "Манчестер Юнайтед" стали кадры, на которых главный тренер гостей Жозе Моуринью обнимает белорусского полузащитника ростовчан Тимофея Калачева. Судя по всему, у Особенного состоялся с футболистом короткий, но душевный разговор.
При этом во время игры хавбек вступил с португальцем в словесную перепалку – вроде как у них разошлись мнения по игре защитника Дэйли Блинда.
#РостовМЮ Диалог, который войдет в историю. Моуринью и Калачев pic.twitter.com/dMvtg22CD6– СЭ Футбол (@football_se) March 9, 2017
После финального свистка Моуринью рассказал о примирении с Калачевым.
– Важно то, что мы поговорили после матча, – отметил португалец. – Мы уважаем друг друга, и сказали приятные вещи друг другу. Он извинился, а я сказал ему, что очень рад, что он не сыграет на "Олд Траффорд". А во время игры это было просто "заткнись".
#Class 🔝🔝🔝👏👏👏#Mourinho #Kalachev#Rostov #MUFC #RostovMUFC#РостовМЮ #Ростов #Калачев #Моуриньо #мужики #мыростов pic.twitter.com/xTqV5bihWc– Alexa (@alexa_8811) March 9, 2017
makskuznetsov87
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02:20
sir4
мауриньо не тренер,это клоун!)
02:12
sir4
бегает из клуба в клуб дует где сыграют хорошо
02:11
sir4
моурин вообще не тренер-он это еще раз доказал
02:10
баламошка
Константин Срулевич Наумов > баламошка: Родственники? ///// Молочные братья-близнецы злодейски разлученные много лет назад коварным ГВК. Это концовка индийского фильма. БРАТ, НАКОНЕЦ-ТО Я НАШЁЛ ТЕБЯ! И тут все начинают петь и танцевать, на поле выбегают слоны... идут титры...///////////////////Наверное так и есть)
01:43
bvb1987
все мудаки на тв радовались что маур обнял калача,а он его потроллил что тот пропустит ответку)))
01:33
Kirillyurrich
маур одного по заду хлопнул, другого обнимать...а уж какие страсти у него с матерацци были...
01:28
atl4nt
Идут тигры
01:27
Константин Срулевич Наумов
> баламошка: Родственники? ///// Молочные братья-близнецы злодейски разлученные много лет назад коварным ГВК. Это концовка индийского фильма. БРАТ, НАКОНЕЦ-ТО Я НАШЁЛ ТЕБЯ! И тут все начинают петь и танцевать, на поле выбегают слоны... идут титры...
01:25
Дикий Мяв
higagy Неужели договорились о контракте?! =============== Предлагаю Калачёву, по примеру Это"О, тоже не открывать Мауру свой возраст)
01:17
higagy
Неужели договорились о контракте?!
01:10
баламошка
Родственники?
01:04