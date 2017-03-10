01:00 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Почему Моуринью обнял Калачева

Четверг. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1. Тимофей КАЛАЧЕВ и Жозе МОУРИНЬЮ.
Четверг. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1. Тимофей КАЛАЧЕВ и Жозе МОУРИНЬЮ.
0
0
0
0
12

Красивым завершением трансляции матча "Ростов""Манчестер Юнайтед" стали кадры, на которых главный тренер гостей Жозе Моуринью обнимает белорусского полузащитника ростовчан Тимофея Калачева. Судя по всему, у Особенного состоялся с футболистом короткий, но душевный разговор.

При этом во время игры хавбек вступил с португальцем в словесную перепалку – вроде как у них разошлись мнения по игре защитника Дэйли Блинда.

После финального свистка Моуринью рассказал о примирении с Калачевым.

– Важно то, что мы поговорили после матча, – отметил португалец. – Мы уважаем друг друга, и сказали приятные вещи друг другу. Он извинился, а я сказал ему, что очень рад, что он не сыграет на "Олд Траффорд". А во время игры это было просто "заткнись".

0
0
0
0
12
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
Войти, чтобы оставить комментарий

makskuznetsov87

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com

02:20

sir4

мауриньо не тренер,это клоун!)

02:12

sir4

бегает из клуба в клуб дует где сыграют хорошо

02:11

sir4

моурин вообще не тренер-он это еще раз доказал

02:10

баламошка

Константин Срулевич Наумов > баламошка: Родственники? ///// Молочные братья-близнецы злодейски разлученные много лет назад коварным ГВК. Это концовка индийского фильма. БРАТ, НАКОНЕЦ-ТО Я НАШЁЛ ТЕБЯ! И тут все начинают петь и танцевать, на поле выбегают слоны... идут титры...///////////////////Наверное так и есть)

01:43

bvb1987

все мудаки на тв радовались что маур обнял калача,а он его потроллил что тот пропустит ответку)))

01:33

Kirillyurrich

маур одного по заду хлопнул, другого обнимать...а уж какие страсти у него с матерацци были...

01:28

atl4nt

Идут тигры

01:27

Константин Срулевич Наумов

> баламошка: Родственники? ///// Молочные братья-близнецы злодейски разлученные много лет назад коварным ГВК. Это концовка индийского фильма. БРАТ, НАКОНЕЦ-ТО Я НАШЁЛ ТЕБЯ! И тут все начинают петь и танцевать, на поле выбегают слоны... идут титры...

01:25

Дикий Мяв

higagy Неужели договорились о контракте?! =============== Предлагаю Калачёву, по примеру Это"О, тоже не открывать Мауру свой возраст)

01:17

higagy

Неужели договорились о контракте?!

01:10

баламошка

Родственники?

01:04

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ