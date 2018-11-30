01:24 | Футбол — Лига Европы

Победа в Испании выведет "Спартак" в плей-офф

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Для выхода в 1/16 финала Лиги Европы "Спартаку", опустившемуся на последнее место в группе G, достаточно будет просто победить "Вильярреал" на выезде. В таком случае красно-белые гарантированно обойдут испанцев (по личным встречам, первая из которых завершилась со счетом 3:3) и кого-то из пары "Рапид""Рейнджерс". (Кирилл Бурдаков)

Группа G

 

И

В

Н

П

М

О

1. Вильярреал

5

1

4

0

10-5

7

2. Рапид В

5

2

1

2

5-9

7

_________________

 

 

 

 

 

 

3. Рейнджерс

5

1

3

1

8-7

6

4. Спартак

5

1

2

2

8-10

5

13 декабря. Рапид – Рейнджерс, Вильярреал – Спартак.

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