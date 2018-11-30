Победа в Испании выведет "Спартак" в плей-офф

Для выхода в 1/16 финала Лиги Европы "Спартаку", опустившемуся на последнее место в группе G, достаточно будет просто победить "Вильярреал" на выезде. В таком случае красно-белые гарантированно обойдут испанцев (по личным встречам, первая из которых завершилась со счетом 3:3) и кого-то из пары "Рапид" – "Рейнджерс". (Кирилл Бурдаков)

Группа G

И В Н П М О 1. Вильярреал 5 1 4 0 10-5 7 2. Рапид В 5 2 1 2 5-9 7 _________________ 3. Рейнджерс 5 1 3 1 8-7 6 4. Спартак 5 1 2 2 8-10 5

13 декабря. Рапид – Рейнджерс, Вильярреал – Спартак.