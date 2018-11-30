Победа в Испании выведет "Спартак" в плей-офф

Для выхода в 1/16 финала Лиги Европы "Спартаку", опустившемуся на последнее место в группе G, достаточно будет просто победить "Вильярреал" на выезде. В таком случае красно-белые гарантированно обойдут испанцев (по личным встречам, первая из которых завершилась со счетом 3:3) и кого-то из пары "Рапид" – "Рейнджерс". (Кирилл Бурдаков)
Группа G
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Вильярреал
|
5
|
1
|
4
|
0
|
10-5
|
7
|
2. Рапид В
|
5
|
2
|
1
|
2
|
5-9
|
7
|
_________________
|
|
|
|
|
|
|
3. Рейнджерс
|
5
|
1
|
3
|
1
|
8-7
|
6
|
4. Спартак
|
5
|
1
|
2
|
2
|
8-10
|
5
13 декабря. Рапид – Рейнджерс, Вильярреал – Спартак.
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