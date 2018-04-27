По пять игроков "Арсенала" и "Марселя" попали в команду недели в Лиге Европы

УЕФА на своем официальном сайте назвал состав символической сборной недели в Лиге Европы. В команде оказались сразу пятеро игроков "Арсенала", который сыграл вничью с "Атлетико" (1:1) в первом матче 1/2 финала. В другом полуфинале "Марсель" обыграл "Зальцбург".
Команда недели в Лиге Европы: Йоан Пеле ("Марсель") – Жордан Амави ("Марсель"), Адиль Рами ("Марсель"), Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Начо Монреаль ("Арсенал") – Джек Уилшир ("Арсенал"), Аарон Рэмси ("Арсенал"), Димитри Пайет ("Марсель"), Флориан Товен ("Марсель") – Антуан Гризманн ("Атлетико"), Александр Ляказетт ("Арсенал").
- Марсель
- Арсенал Лондон
- Атлетико
- Аарон Рэмси
- Джек Уилшир
- Адиль Рами
- Зальцбург
- Антуан Гризманн
- Димитри Пайет
- Шкодран Мустафи
- Александр Ляказетт
- Флориан Товен
- Начо Монреаль
kaop34
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11:39