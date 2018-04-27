По пять игроков "Арсенала" и "Марселя" попали в команду недели в Лиге Европы

УЕФА на своем официальном сайте назвал состав символической сборной недели в Лиге Европы. В команде оказались сразу пятеро игроков "Арсенала", который сыграл вничью с "Атлетико" (1:1) в первом матче 1/2 финала. В другом полуфинале "Марсель" обыграл "Зальцбург".

Команда недели в Лиге Европы: Йоан Пеле ("Марсель") – Жордан Амави ("Марсель"), Адиль Рами ("Марсель"), Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Начо Монреаль ("Арсенал") – Джек Уилшир ("Арсенал"), Аарон Рэмси ("Арсенал"), Димитри Пайет ("Марсель"), Флориан Товен ("Марсель") – Антуан Гризманн ("Атлетико"), Александр Ляказетт ("Арсенал").