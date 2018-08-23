16:57 | Футбол — Лига Европы

"Пингвиненок, мы с тобой!" "Зенит" поддержал Нобоа перед матчем с "Мольде"


"Зенит" поддержал хавбека Кристиана Нобоа перед первым матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Мольде". 33-летний эквадорец получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава в матче чемпионата России с "Уралом" (4:1).

Сотрудники петербургского клуба повесили футболку с изображением пингвина и надписью "Мы с тобой" в шкафчике Нобоа в раздевалке на стадионе "Санкт-Петербург". 

Напомним, "пингвиненком" назвал Нобоа нападающий "Зенита" Артем Дзюба, пожелавший ему скорейшего выздоровления.

Отметим, что Нобоа понравилась эта идея.

Кроме того, на домашней арене сине-бело-голубых была установлена "стена пожеланий", на которой все желающие смогут поддержать травмированного футболиста.

"Зенит" – "Мольде", Лига Европы, 4-й отборочный раунд, первый матч, 23 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 по московскому ​времени

Зенит - Мольде

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