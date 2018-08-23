"Пингвиненок, мы с тобой!" "Зенит" поддержал Нобоа перед матчем с "Мольде"

"Зенит" поддержал хавбека Кристиана Нобоа перед первым матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Мольде". 33-летний эквадорец получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава в матче чемпионата России с "Уралом" (4:1).
Сотрудники петербургского клуба повесили футболку с изображением пингвина и надписью "Мы с тобой" в шкафчике Нобоа в раздевалке на стадионе "Санкт-Петербург".
Напомним, "пингвиненком" назвал Нобоа нападающий "Зенита" Артем Дзюба, пожелавший ему скорейшего выздоровления.
🐧🐧🐧 @cristhian_noboa pic.twitter.com/1nDuMaPyIU– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 23 августа 2018 г.
Отметим, что Нобоа понравилась эта идея.
23 августа 2018 г.
Кроме того, на домашней арене сине-бело-голубых была установлена "стена пожеланий", на которой все желающие смогут поддержать травмированного футболиста.
Сегодня мы собираем пожелания для @cristhian_noboa на стадионе "Санкт-Петербург". Не проходите мимо! #ВыздоравливайКрис pic.twitter.com/w5Eyz1hmwl– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 23 августа 2018 г.
"Зенит" – "Мольде", Лига Европы, 4-й отборочный раунд, первый матч, 23 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 по московскому времени