"Пингвиненок, мы с тобой!" "Зенит" поддержал Нобоа перед матчем с "Мольде"

"Зенит" поддержал хавбека Кристиана Нобоа перед первым матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Мольде". 33-летний эквадорец получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава в матче чемпионата России с "Уралом" (4:1).

Сотрудники петербургского клуба повесили футболку с изображением пингвина и надписью "Мы с тобой" в шкафчике Нобоа в раздевалке на стадионе "Санкт-Петербург".

Напомним, "пингвиненком" назвал Нобоа нападающий "Зенита" Артем Дзюба, пожелавший ему скорейшего выздоровления.

Все о Лиге Европы - здесь