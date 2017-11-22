Пейчинович и Эдер тренируются в общей группе перед матчем с "Копенгагеном"

Перед матчем 5-го группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном" "Локомотив" провел тренировку, в которой принял участие защитник Неманья Пейчинович, пропустивший игру 17-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:0) из-за небольших проблем с коленным суставом. Также к матчу готовится нападающий Эдер, который восстановился после травмы задней поверхности бедра. Занятие пропустили травмированные Гильерме, Мачей Рыбус, Ведран Чорлука, Аршак Корян и Ари. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что матч "Локомотив" - "Копенгаген" состоится 23 ноября в Москве. Начало игры - 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.