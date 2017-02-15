Петров занимался по индивидуальной программе перед матчем с "Фенербахче"

"Краснодар" провел последнюю тренировку перед первой игрой 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче", передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. В ней принимали участие все игроки, за исключением Ари, которого нет в расположении основной команды, и Сергея Петрова, который самостоятельно занимался по индивидуальной программе в тренажерном зале.

Также из-за дисквалификации участие в матче не сможет принять капитан "быков" Андреас Гранквист. Матч в Краснодаре состоится 16 февраля и начнется в 19.00 по московскому времени.

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