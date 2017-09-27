Петр Йирачек: "Злин" думает только о победе в игре с "Локомотивом"

Полузащитник "Злина" Петр Йирачек в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Локомотива" не стал никого выделять в составе железнодорожников. Хавбек подчеркнул, что для достижения положительного результата его команде нужно сыграть на самом максимуме.

– Мы смотрели достаточно видео по "Локомотиву", чтобы составить представление о команде, – цитирует "Р-Спорт" Йирачека. – Отдельных игроков выделять не стану, но это очень сильный клуб. Много игроков имеют опыт выступлений на самом высоком уровне. Для достижения положительного результата нам надо сыграть на самом максимуме. Но глупо говорить, что мы будем настраиваться на ничью. То же самое, если мы сейчас скажем: "А давайте выйдем и проиграем!" Конечно, будем думать только о победе.

Напомним, что матч "Локомотив"– "Злин" пройдет в четверг, 28 сентября, и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.