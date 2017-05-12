Петер Бош: "После голов Ляказетта игроки "Аякса" испытали шок"

Главный тренер "Аякса" Петер Бош после ответного полуфинала против "Лиона" (1:3) отметил, что его команда хорошо начала матч, но не смогла до перерыва сохранить ворота в неприкосновенности. По его словам, после двух мячей, которые в конце тайма забил Александр Ляказетт, амстердамцы испытали шок.

- Матч с "Лионом" для нас получился неоднозначным, - приводит L'Equipe слова Боша. - Сначала мы контролировали игру, но затем получили пенальти в свои ворота. И сразу соперник забил еще один гол. Это был шок для моих игроков, которые сидели в раздевалке с опущенными глазами. После перерыва было очень тяжело, потому что "Лион" активно прессинговал. И все же мы выстояли. Заслуженно вышли в финал.

Трансляция матча "Лион" - "Аякс"