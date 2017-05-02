Петер Бос: "Выход "Аякса" в полуфинал Лиги Европы показывает силу голландского футбола"

Главный тренер "Аякса" Петер Бос накануне матча 1/2 финала Лиги Европы против "Лиона" отдал должное сопернику. Также он отметил, что голландская команда хорошо подготовилась к противостоянию с французским коллективом.

- "Лион" - отличная команда, - цитирует L'Equipe Боса. - Мы проанализировали их игру, особенно матчи против АЗ. Это были качественные игры. Пока неясно, будет ли у "ткачей" Ляказетт завтра играть или нет, но мы готовы к обоим вариантам.

- "Аякс" никогда не проигрывал "Лиону". Добавляет ли это уверенности?

- История не имеет ничего общего с завтрашней игрой. Если мы сыграем лучше, то победим. Если "Лион" сыграет лучше, чем мы, то это будет их заслуга. Выход "Аякса" в полуфинал Лиги Европы показывает, что голландский футбол способен достигать успеха в еврокубках.

Матч "Аякс" - "Лион" состоится в среду на стадионе “Амстердам Арена” и начнется в 19.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.